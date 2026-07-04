Chihuahua, Chih.– En un acto que reunió a representantes de los sectores académico, educativo, cultural, empresarial y social, el Dr. Omar Bazán presentó su Memoria Editorial, una obra que recopila artículos, ensayos y reflexiones publicados a lo largo de su trayectoria académica y profesional, consolidándose como un testimonio de su compromiso con la generación y difusión del conocimiento.

La presentación se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples “Erasmo Palma Fernández” de la Biblioteca Central Carlos Montemayor, donde familiares, amigos, investigadores, docentes, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas acompañaron este encuentro editorial.

Durante su intervención, el Dr. Omar Bazán destacó que esta memoria representa una recopilación de ideas construidas a partir de la experiencia en el servicio público, la academia y la investigación, con el propósito de contribuir al análisis de los desafíos que enfrenta Chihuahua y México en temas como educación, innovación, desarrollo social, políticas públicas y participación ciudadana.

Asimismo, expresó que la preservación de la memoria escrita constituye una herramienta fundamental para fortalecer el pensamiento crítico, promover el diálogo informado y generar propuestas orientadas al bienestar colectivo.