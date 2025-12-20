Con una emotiva ceremonia inaugural, este fin de semana se presentó la exposición fotográfica “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia”, de la artista juarense Paula Regina Corazón, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, espacio que abre sus puertas a una muestra cargada de sensibilidad, identidad y reflexión sobre el hogar emocional.



El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su orgullo por el talento juarense que trasciende fronteras y es reconocido a nivel internacional, al destacar la presencia de un representante de Gran Bretaña que acudió a la ciudad para reconocer el trabajo artístico de la joven fotógrafa.



Señaló que resulta motivo de gran satisfacción ver cómo el talento nacido en Ciudad Juárez puede proyectarse y valorarse en otros países, demostrando que en esta frontera existe creatividad y capacidad artística del más alto nivel. Asimismo, felicitó a la expositora por traer su obra a la ciudad y compartirla con la comunidad juarense.



El alcalde reiteró su reconocimiento a la artista y le deseó que continúe cosechando éxitos, desarrollándose profesionalmente y llevando el nombre de Juárez a más espacios culturales, subrayando que esta ciudad siempre será su casa.



Durante su intervención, encargada de despacho del IPACULT expresó su entusiasmo por la presentación de esta exposición, destacando la calidad artística y la carga emocional de las imágenes.



Ogla Olivas Sanches, señaló que se trata de una noche muy especial para la ciudad, al recibir nuevamente a una artista juarense que regresa a sus raíces para compartir su obra, capturada con pasión, sensibilidad y profundo amor por el arte de la fotografía, reconociendo además su trayectoria y compromiso creativo.



La artista Paula Regina, detalló que su exposición “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia” reúne una serie de retratos y escenas urbanas que, aunque provienen de contextos distintos, convergen en una misma intención: comprender cómo se construye aquello que consideramos hogar emocional. A través de entornos construidos, la artista utiliza la luz, las líneas y la atmósfera como puntos de referencia que dan forma a un lenguaje visual coherente, revelando distintas etapas y recorridos personales.



Agregó que muchos de los retratos están centrados en mujeres, que resaltan la fortaleza, versatilidad y presencia femenina dentro de los espacios que habitan, convirtiéndose en una narrativa visual que invita a la introspección y al reconocimiento de la identidad.



La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de acercarse a una propuesta artística que conecta lo íntimo con lo urbano, y lo personal con lo colectivo.



El acto inaugural contó con la participación de Ogla Liset Olivas Sanches, encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT); Itzel Olvera, coordinadora del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal; el invitado internacional Simon Hill HonFRPS, presidente de The Royal Photographic Society; la artista expositora Pau, miembro de dicha institución internacional; así como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.