La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) informa a la ciudadanía que, tras concluir la instalación del nuevo colector Viñedos, este sábado por la tarde iniciarán los trabajos de pavimentación en el bulevar Gómez Morín, una de las vialidades más importantes de la ciudad.

César Triana, director de Obra de la J+, explicó que esta etapa corresponde a la fase final del proyecto, luego de completar la reposición de 31 metros de colector con un diámetro de 2.44 metros.

“Con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito, los trabajos se llevarán a cabo durante el sábado y domingo. El sábado 20 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, se cerrarán los carriles con sentido de oriente a poniente para pavimentar tres carriles con concreto hidráulico de 28 centímetros de espesor”, detalló el funcionario.

Agregó que el domingo 21 de diciembre continuarán las labores en los carriles del sentido contrario, donde también se pavimentarán tres carriles con el mismo espesor de concreto.

“Esperamos concluir estos trabajos y reabrir completamente la vialidad el lunes a las 7:00 de la mañana, para que las y los juarenses puedan transitar con normalidad”, señaló Triana.

La obra del colector Viñedos contempla la instalación de 617 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, con una inversión de 61 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 441 mil habitantes de la ciudad.

La J+ agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales y reitera su compromiso de trabajar de manera responsable para mejorar la infraestructura y calidad de vida en Juárez.