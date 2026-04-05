La Secretaría de Salud informó que tras las muertes en una clínica privada de Sonora por la aplicación de “sueros vitaminados”, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio para determinar con precisión las causas de los fallecimientos y descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado.

Por medio de un comunicado, la Secretaría a cargo de David Kershenobich, detalló que desde el momento en que se notificaron los hechos, se activaron de inmediato los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Agregó que desde la dependencia se mantienen atentos al desarrollo del caso y continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

Explicó que la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mantienen comunicación con las autoridades sanitarias de la entidad con el objetivo de dar seguimiento a la investigación.

Finalmente reiteró su compromiso con la protección de la salud de la población y con la “transparencia en la información”, por lo que, dijo, informará los resultados que arrojen las investigaciones una vez que concluyan.

Recientemente se han reportado al menos 4 muertes y la afectación de otras tres personas en un establecimiento médico privado en Sonora, esto, debido a que los sueros intravenosos eran preparados de forma individual por el médico tratante.

Actualmente la clínica se encuentra asegurada tras un cateo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como parte de las investigaciones del caso.

ElUniversal