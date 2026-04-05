Debido al paso del frente frío número 43, que ocasionará lluvia y viento en gran parte de la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a la población a extremar precauciones para evitar contratiempos.

Dicho fenómeno meteorológico mantendrá un descenso generalizado de temperaturas las próximas 48 horas, con mayor impacto en las zonas norte y serrana.

Hoy se espera un ambiente de fresco a templado. En la zona norte las máximas alcanzarán 20 grados centígrados (°C) en Ciudad Juárez, 17°C en Ojinaga y 21°C en Janos.

En la zona centro se prevén máxias de entre los 16°C a los 20°C; Parral registrará 19°C. En la zona serrana, Madera, Jiménez, Bocoyna y El Vergel el termómetro llegará a los 21°C.

Este lunes se anticipa un amanecer frío, con mínimas de hasta 0°C en El Vergel; 2°C en Guachochi, Bocoyna y Temósachic, y 4°C en Madera.

Además se prevén 10°C en Ciudad Juárez y Parral, 11°C en Chihuahua, 7°C en Cuauhtémoc, y hasta 13°C en Delicias, Camargo y Ojinaga.

Respecto a lluvias, este domingo se esperan precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos. Santa Bárbara y Coronado podrían registrar entre 5.1 y 25 mm.

Habrá lluvias de 2.1 a 5 mm en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Nuevo Casas Grandes, y de hasta 2 mm en Janos, Madera y Guachochi, mismas que podrían incluir actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La CEPC recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, tener precaución con el uso de los calefactores y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.