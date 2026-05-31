La Dirección de Limpia habilitó cuatro Puntos Limpios a tu Colonia en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de residuos voluminosos y tiliches.



El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, señaló que los contenedores fueron colocados como

parte de la jornada “Juárez Amanece Limpio”, en las colonias Niños Héroes, Cazadores Juarenses, Chihuahua y Renovación 92, las cuales forman parte de las diez sectores que se atienden durante esta edición del programa municipal.



Indicó que desde ayer, la gente puede aprovechar estos espacios para deshacerte de tiliches y objetos en desuso de manera correcta.



Uno de los contenedores se ubica en la calle Mejía, entre Bromo y Boro, de la colonia Niños Héroes; así como en las calles Helio y Nardos, de la colonia Cazadores Juarenses.



También están en la calle Mauricio Corredor e Isla Jasou, de la colonia Chihuahua y en Guerrero y Salvador, de la Colonia Renovación 92.



El funcionario comentó que la ciudadanía puede depositar llantas en poca cantidad, muebles, tiliches y objetos en desuso.



“El objetivo es facilitar a los juarenses la disposición responsable, práctica, gratuita y cercana de los residuos que se generan en sus hogares”, expresó el director de Limpia.



También destacó la importancia de la participación ciudadana para conservar en buen estado los espacios recuperados durante las jornadas de limpieza, ya que en algunos sectores se ha detectado que incluso antes de concluir los trabajos, algunas personas vuelven a depositar colchones, llantas y otros desechos en arroyos y diques.



Recordó que estos espacios cumplen una función fundamental durante la temporada de lluvias, al contribuir a la protección de vidas y patrimonios, por lo que exhortó a la población a evitar el abandono de residuos en la vía pública.



Los contenedores permanecerán instalados, al menos hasta el próximo martes, aunque en algunos casos podrían extender su permanencia hasta miércoles o jueves, dependiendo de la demanda ciudadana.



El director de Limpia señaló que este programa también contribuye a la prevención de plagas y riesgos sanitarios, por lo que exhortó a las familias a aprovechar el fin de semana para realizar labores de limpieza en viviendas, patios y habitaciones, eliminando objetos que ya no sean de utilidad.