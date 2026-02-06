Juárez debe buscar integrarse a un “triángulo de silicio” con Austin y Phoenix: UTPN

iudad Juárez, por su posición geográfica estratégica, tiene el potencial de establecer un vínculo con las ciudades de Austin, Texas, y Phoenix, Arizona, dos de los principales centros productores de semiconductores en Estados Unidos, lo que permitiría la conformación de una macroregión especializada en esta industria de alta tecnología, afirmó el rector de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), Francisco Llera.

El rector explicó que esta alianza estratégica representaría el primer paso para que Ciudad Juárez se integre a las principales ciudades del mundo dedicadas a la producción de semiconductores y dispositivos tecnológicos, al aprovechar su ubicación fronteriza y su vocación industrial.

Detalló que esta iniciativa daría origen a un “triángulo de silicio” entre Ciudad Juárez, Austin y Phoenix, enfocado en el desarrollo, producción y fortalecimiento de la industria de los microprocesadores en esta región de América del Norte.

Como segundo paso, señaló que sería fundamental que las instituciones educativas y tecnológicas de esta macroregión integren y alineen sus programas de formación académica, con el objetivo de especializarse en la producción de microprocesadores y atender las necesidades específicas de esta región estratégica.

Esta estrategia permitiría que los egresados de las universidades ubicadas en Ciudad Juárez, Austin y Phoenix cuenten con la preparación necesaria como ingenieros especializados en la producción de semiconductores, fortaleciendo así el desarrollo tecnológico y económico regional.

Por su parte, el profesor Iván Martínez, de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, agregó que las alianzas que se están impulsando entre las instituciones educativas de Ciudad Juárez buscan convertir a esta frontera en una cuna de talento y potencial para la industria de los semiconductores.

Asimismo, destacó la importancia de que los docentes de la UTPN continúen con su desarrollo profesional y capacitación especializada en la elaboración de semiconductores y microprocesadores, así como en la consolidación del laboratorio de ensamblaje de tablillas electrónicas que se desarrolla en esta casa de estudios en Ciudad Juárez.