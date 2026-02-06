Ola de incendios provoca alarma en el suroriente de Ciudad Juárez

Con información de Huitron Torres Mateo – Reportero Junior

Foto y video: Huitron Torres Mateo – Reportero Junior

Un incendio presuntamente provocado consumió por completo una vivienda y un vehículo durante la noche del jueves en la colonia Oasis, generando alarma entre vecinos del sector.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Mauritania y Ceilán, donde, de acuerdo con versiones preliminares, un grupo de personas habría provocado el fuego de manera intencional.

Las llamas se propagaron con rapidez, destruyendo la vivienda y un automóvil que se encontraba estacionado en el exterior del domicilio. La intensidad del incendio obligó a una movilización inmediata del Cuerpo de Bomberos.

Elementos de Bomberos tardaron aproximadamente una hora y media en lograr controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas aledañas, debido a la magnitud del siniestro.

Trascendió que este no sería el primer ataque contra el mismo inmueble, ya que el pasado martes un vehículo fue incendiado en ese mismo lugar, lo que hace presumir un posible patrón de agresiones.

Cabe señalar que, durante esta misma semana, al menos otras dos viviendas fueron incendiadas por un sujeto desconocido en el fraccionamiento Paraje de San Isidro, lo que ha incrementado la preocupación entre habitantes del suroriente de la ciudad.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, mientras que autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de estos hechos.