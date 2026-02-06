Transmitirán el Super Bowl en vivo en el Parque Central; prohíben bebidas alcohólicas

Ciudad Juárez, Chih. — El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, confirmó que el próximo domingo el recinto será sede de la transmisión en vivo del Super Bowl, en lo que será la primera ocasión que este evento deportivo de Estados Unidos se proyecte de manera masiva y abierta al público en Ciudad Juárez.

El funcionario explicó que las actividades iniciarán desde las nueve de la mañana, con el kickoff de un juego de fútbol americano, como parte del ambiente previo al partido estelar. Posteriormente, al mediodía, se instalarán módulos de comida rápida, así como asadores gratuitos, para que las familias y asistentes puedan llevar o adquirir carne y preparar sus alimentos dentro del parque.

Butchart subrayó que no estará permitida la entrada de bebidas alcohólicas al evento, ya que se busca mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes.

Finalmente, detalló que tras las actividades previas se llevará a cabo la transmisión en vivo del Super Bowl, invitando a la comunidad a acudir con anticipación y disfrutar de esta jornada deportiva que marcará un precedente en la frontera.