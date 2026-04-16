Ciudad Juárez, Chihuahua.– La saturación del sistema de transporte público JuarezBus ha alcanzado niveles críticos durante las horas nocturnas, particularmente después de las 8:00 de la noche, cuando decenas de estudiantes enfrentan dificultades para regresar a sus hogares.

@juareznoticias.com JuarezBus colapsa por las noches y estudiantes quedan varados ♬ sonido original – juareznoticias

Un video enviado a este medio evidencia el problema: una unidad del sistema se detiene en una estación ubicada sobre el bulevar Zaragoza, a la altura de una preparatoria, pero debido al sobrecupo, la mayoría de los jóvenes que esperan no logra abordar. La escena se repite constantemente, dejando a grupos numerosos varados en las estaciones.

De acuerdo con testimonios, los usuarios deben esperar el paso de entre tres y cuatro unidades para encontrar un mínimo espacio disponible. Incluso cuando logran subir, el trayecto se realiza en condiciones de hacinamiento, con pasajeros viajando de pie y sin comodidad.

Aunque el servicio del JuarezBus es considerado funcional en términos generales, la capacidad actual resulta insuficiente frente a la alta demanda, especialmente en horarios nocturnos. La situación afecta principalmente a estudiantes que dependen de este medio para trasladarse desde sus centros educativos.

El problema adquiere mayor gravedad debido al contexto de inseguridad en la ciudad, ya que los usuarios, en su mayoría jóvenes, permanecen expuestos mientras esperan transporte en estaciones concurridas y sin garantías de abordaje inmediato.

Cabe señalar que el sistema es administrado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, instancia que ha anunciado inversiones para incrementar el número de unidades. Sin embargo, hasta el momento, los usuarios aseguran que no se han percibido mejoras tangibles en el servicio.