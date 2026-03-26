La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa su participación en la Semana Mundial del Agua, organizada por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), mediante ponencias impartidas por directivos del organismo.

Durante su intervención, la directora de Operación, ingeniera Paola Moreno, expuso sobre la tecnología que implementa la JMAS para la detección de fugas, tanto visibles como no visibles, destacó el uso de equipos especializados como multicoreladores y medidores con hidrófono, así como el proyecto de sectorización que permite atender de manera más eficiente las fugas en la red.

“En Ciudad de Juárez fuimos punta de lanza en la implementación de diversas tecnologías dentro del sistema, se han realizado inversiones millonarias con el objetivo de recuperar el vital líquido, debemos ser prácticos en la atención de fugas; no podemos dejar a la ciudad sin agua durante las reparaciones, por ello la sectorización es clave para una atención oportuna”, señaló.

Por su parte, el director de Obra, maestro César Triana, presentó las acciones desarrolladas por el Gobierno del Estado, a través de la JCAS y la JMAS, para atender problemáticas históricas de inundaciones en la zona norponiente de la ciudad, entre las que destacó la construcción de presas, infraestructura pluvial y la instalación de tubería de alta durabilidad en colectores para mejorar el drenaje sanitario.

“Lo que venimos a mostrar son los proyectos en los que hemos trabajado para dar solución a estas problemáticas, ya se intervino el colector Norzagaray y se avanza en su continuación hacia el colector 4 Siglos, ambos afectados por el azolve proveniente del arroyo de las Víboras. Asimismo, se trabaja en el colector Nadadores”, puntualizó.

Con su participación en este tipo de foros, la JMAS fortalece la difusión de información sobre las obras, inversiones y tecnologías que implementa diariamente, para mejorar el suministro de agua en beneficio de los juarenses.