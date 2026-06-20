Lo que debía ser una reforma para fortalecer la democracia terminó convirtiéndose en un traje a la medida de la clase política. Así lo denunció el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien calificó como una “ley agandalle” el dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde.

La crítica no es menor. El proyecto abre la puerta para que una misma persona pueda contender simultáneamente por la presidencia municipal, integrar una planilla de regidores y, además, acceder a una regiduría por la vía de representación proporcional.

“Solo les faltó incluir el cargo de síndico para completar el paquete”, ironizó Estrada. “Ni en La Ley de Herodes se atrevieron a tanto”.

Para el legislador de morena, la reforma representa una concentración de oportunidades electorales en unas cuantas personas, mientras se cierran espacios de participación para la ciudadanía.

Pero el señalamiento más severo fue dirigido a la decisión de eliminar los avances legales encaminados a la elección directa de regidores, una demanda impulsada desde hace casi una década por organizaciones de la sociedad civil y respaldada incluso por resoluciones jurisdiccionales.

“Lo que están haciendo es una regresión democrática. Están borrando avances conquistados para que las y los chihuahuenses puedan elegir directamente a quienes integran los cabildos. No solo se detiene el proceso; se pretende regresar al punto de partida”, advirtió.

Estrada sostuvo que derogar los decretos transitorios que mantienen viva esa ruta de democratización implica desconocer una obligación legislativa previamente asumida y contrariar criterios emitidos por autoridades electorales.

Durante la discusión en la Comisión de Gobernación, el coordinador de morena también cuestionó la propuesta de reducción de regidores impulsada por Acción Nacional, al señalar que carece de criterios objetivos y termina reproduciendo desigualdades en la representación municipal.

“Tenemos municipios de más de un millón y medio de habitantes con quince regidores y municipios de apenas dos mil 500 habitantes a los que pretenden dejarles siete u ocho. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la lógica democrática?”, cuestionó.

Según explicó, la propuesta de morena plantea una reducción más racional del número de integrantes de los ayuntamientos, evitando que municipios con presupuestos limitados destinen recursos desproporcionados al gasto político.

El legislador también denunció que el dictamen ignora por completo iniciativas fundamentales presentadas por distintas fuerzas políticas, entre ellas la propuesta de morena para transformar el sistema de representación proporcional en el Congreso del Estado.

La iniciativa plantea que las once diputaciones plurinominales sean asignadas mediante un sistema de prelación, es decir, a las candidatas y candidatos que participaron en territorio, compitieron y obtuvieron los mejores porcentajes de votación, aunque no hayan ganado su distrito.

“Estamos hablando de 300 mil votos ciudadanos que hoy no encuentran representación directa en este Congreso. Es una propuesta para legitimar la integración del Poder Legislativo y acercarlo más a la voluntad popular”, argumentó.

Sin embargo, denunció que el dictamen ni siquiera analiza la propuesta.

“No dicen que no. Simplemente la ignoran. Y eso revela una grave falta de exhaustividad. Se revisaron 33 iniciativas, pero más de veinte quedaron sin respuesta, sin dictamen y sin explicación”, señaló.

Estrada también alertó sobre disposiciones que podrían vulnerar principios constitucionales al limitar facultades interpretativas de los tribunales electorales y generar incertidumbre jurídica rumbo a los próximos procesos comiciales.

Asimismo, cuestionó que las acciones afirmativas contempladas en la reforma resulten insuficientes para garantizar una representación real de grupos históricamente excluidos.

Mientras los datos demográficos muestran una presencia significativa de personas con discapacidad y de la diversidad sexual en la población, el dictamen apenas reserva un dos por ciento de los espacios en los cabildos para ambos sectores de manera conjunta.

“Estamos legislando para que grupos que representan una proporción mucho mayor de la sociedad tengan apenas una representación simbólica. Eso no es inclusión; es simulación”, afirmó.

Finalmente, el coordinador parlamentario de morena hizo un llamado a construir una reforma electoral sólida, capaz de resistir el escrutinio constitucional y de ampliar derechos, en lugar de restringirlos. “Tenemos la obligación de legislar de buena fe, respetando principios constitucionales y democráticos. La pregunta es si queremos una reforma para salir del paso o una reforma que garantice más derechos, más participación y una democracia más fuerte para Chihuahua”, concluyó.