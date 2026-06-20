La Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de cateo en un expendio de vinos y licores, ubicado en la calle Hidalgo de la colonia centro, en el municipio de Allende.

La intervención tuvo lugar ayer por la noche, encabezada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo; contó con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano.

Como resultado de la diligencia, se detuvo en flagrancia a tres personas de nombres María del Carmen A. F., Josué Adán A. D. y Jesús Alfredo P. G., de 40, 33 y 20 años de edad, respectivamente, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de venta.

A los detenidos, se les aseguraron diez envoltorios con diversas porciones de cocaína, cuatro teléfonos celulares, una cartera de hombre y un cajón de caja registradora.

Los presuntos y lo asegurado quedaron a disposición de esta representación social, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones para determinar su situación legal.