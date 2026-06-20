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Localizan a masculino decapitado en canal de la capital

by EditorJRZ
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El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes en un canal de la avenida Teófilo Borunda, generando un operativo de seguridad en la zona cercana al cruce con la calle Tercera.

La alerta fue emitida por personas que pasaban por el lugar y detectaron restos humanos dentro del cauce, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Durante la intervención, policías municipales confirmaron el hallazgo y procedieron a asegurar el perímetro. En la inspección se estableció que la víctima presentaba decapitación y que la cabeza se encontraba a varios metros de distancia dentro de una bolsa negra.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación y Servicios Periciales, se hizo cargo de la escena para el procesamiento de evidencias y el traslado de los restos al C4.

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