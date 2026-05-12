“Hablan solos y viven entre basura”

La presencia de personas con trastornos mentales viviendo en situación de calle se ha convertido en una problemática cada vez más visible en distintos sectores de Ciudad Juárez. Ciudadanos han reportado que en fraccionamientos, colonias, avenidas principales y terrenos baldíos es frecuente observar a hombres y mujeres deambulando sin un lugar fijo donde vivir, muchos de ellos con visibles problemas de salud mental y en condiciones severas de abandono e higiene.

Vecinos señalan que estas personas suelen buscar ropa, objetos o comida entre montones de basura acumulados en lotes baldíos, mientras hablan solos o presentan comportamientos erráticos. La situación ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes, quienes consideran que el problema ha ido en aumento durante los últimos años.

Además, algunos ciudadanos aseguran que en ocasiones se han registrado incidentes donde personas con aparentes trastornos mentales agreden verbalmente a peatones o ingresan a negocios para tomar productos sin pagarlos. Comerciantes afirman que, aunque solicitan apoyo de las autoridades, muchas veces no se realizan detenciones debido a la condición mental de estas personas y a la falta de protocolos especializados para atender este tipo de casos.

Un video enviado al portal juáreznoticias.com muestra a un hombre aparentemente con problemas mentales dentro de un terreno baldío entre grandes cantidades de basura. En las imágenes se observa cómo recoge distintos objetos mientras habla solo e incluso comienza a bailar en medio del lugar.