martes, mayo 12, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » “Hablan solos y viven entre basura”: crece alarmante problema en Ciudad Juárez
Ciudad JuárezPortada

“Hablan solos y viven entre basura”: crece alarmante problema en Ciudad Juárez

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

La presencia de personas con trastornos mentales viviendo en situación de calle se ha convertido en una problemática cada vez más visible en distintos sectores de Ciudad Juárez. Ciudadanos han reportado que en fraccionamientos, colonias, avenidas principales y terrenos baldíos es frecuente observar a hombres y mujeres deambulando sin un lugar fijo donde vivir, muchos de ellos con visibles problemas de salud mental y en condiciones severas de abandono e higiene.

@juareznoticias.com

“Hablan solos y viven entre basura”

♬ sonido original – juareznoticias

Vecinos señalan que estas personas suelen buscar ropa, objetos o comida entre montones de basura acumulados en lotes baldíos, mientras hablan solos o presentan comportamientos erráticos. La situación ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes, quienes consideran que el problema ha ido en aumento durante los últimos años.

Además, algunos ciudadanos aseguran que en ocasiones se han registrado incidentes donde personas con aparentes trastornos mentales agreden verbalmente a peatones o ingresan a negocios para tomar productos sin pagarlos. Comerciantes afirman que, aunque solicitan apoyo de las autoridades, muchas veces no se realizan detenciones debido a la condición mental de estas personas y a la falta de protocolos especializados para atender este tipo de casos.

Un video enviado al portal juáreznoticias.com muestra a un hombre aparentemente con problemas mentales dentro de un terreno baldío entre grandes cantidades de basura. En las imágenes se observa cómo recoge distintos objetos mientras habla solo e incluso comienza a bailar en medio del lugar.

banner
You Might Also Like

You may also like

Morena acusa fracaso total de seguridad en Chihuahua

PAN acusa a Morena de usar la soberanía como “cortina de humo”

¿Qué está pasando? Helicópteros patrullan la ciudad

SSPE y estudiantes unen fuerzas para apoyar a quienes más lo necesitan

CONALEP Chihuahua impulsa escuela para madres, padres y personas cuidadoras; benefician a...

Aprovechan juarenses módulos móviles de Tesorería en jornada del fin de semana