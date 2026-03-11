En Vieja Dongola, la antigua capital medieval del reino cristiano de Makuria, en el norte de Sudán, arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia realizaron un hallazgo tan sorprendente como inesperado mientras excavaban un gran complejo residencial conocido en la tradición oral local como la “Casa del Rey”.

Entre residuos orgánicos apareció un pequeño fragmento de papel tirado entre la basura que, contra todo pronóstico, aporta la primera evidencia documental directa conocida de que el rey Qasqash fue una figura histórica real. Hasta ahora, este gobernante era considerado semilegendario y apenas aparecía mencionado en tradiciones históricas posteriores.

El hallazgo, descrito en un estudio publicado en Azania: Archaeological Research in Africa, arroja así nueva luz sobre este enigmático monarca. Algunos medios, como Interesting Engineering, ya lo han apodado el “rey Arturo sudanés”, en alusión a un gobernante cuya existencia parecía moverse hasta ahora en la frontera entre historia y leyenda.

El texto no es precisamente épico en su contenido. Se trata, en apariencia, de una simple orden administrativa sobre ganado y textiles. En ella, el rey instruye a un hombre llamado Khidr para que gestione un intercambio de bienes: tres piezas de tela deben entregarse a cambio de una oveja y su cría. La carta menciona además a otros intermediarios implicados en la transacción y señala que el mensaje fue escrito por un escriba llamado Hamad.

A primera vista podría parecer un asunto trivial. Sin embargo, para los arqueólogos el documento ofrece una rara ventana al funcionamiento cotidiano del poder en Dongola.

Hasta ahora, la única referencia conocida a Qasqash era una breve mención en un diccionario biográfico del siglo XIX basado en tradiciones orales sobre hombres santos sudaneses. Durante décadas, muchos historiadores lo consideraron una figura más legendaria que histórica.

El arabista Tomasz Barański, que lidera el análisis de los documentos, lo resume sin rodeos: “La orden escrita emitida por el rey Qasqash prueba la existencia histórica de esta figura”, según recoge Heritage Daily.

El manuscrito también arroja luz sobre un momento de transformación cultural en la región. Está escrito en árabe, pero con errores gramaticales, una caligrafía sencilla y formas que se acercan más al lenguaje coloquial que al árabe clásico, lo que sugiere que el escriba no dominaba completamente el idioma.

Para los investigadores, esto indica que el árabe comenzaba a consolidarse como lengua escrita de la corte, aunque probablemente todavía no era la lengua habitual de la ciudad ni de la población en general. En las zonas más alejadas del centro político, las comunidades seguirían utilizando las lenguas nubias en su vida cotidiana.

El lugar donde apareció el documento tampoco era un edificio cualquiera. En ese mismo edificio también aparecieron numerosos objetos asociados a contextos de élite. Entre ellos había tejidos de distintos materiales –como algodón, lino y seda–, piezas de marfil, zapatos de cuero, mangos de daga elaborados con cuerno de rinoceronte e incluso un anillo de oro. Además, los investigadores recuperaron más de 23 documentos escritos en árabe, según informa Phys.org.

Lejos de ser un simple detalle administrativo, el intercambio descrito en la carta refleja patrones más amplios de intercambio de bienes y patronazgo de la época. Los textiles constituían una de las principales mercancías de intercambio en el Sudán precolonial, y su distribución formaba parte de las redes de reconocimiento político.

Entre los objetos mencionados en el documento podría encontrarse también un tipo de tocado conocido como mandūf al-raʾs, una prenda que en Nubia estaba asociada tradicionalmente a los gobernantes y a los miembros de la élite más elevada.

Para Barański, el hallazgo ilustra algo más profundo. “El descubrimiento de este trozo de papel aparentemente insignificante, situado en el contexto más amplio de la cultura de los regalos y el mecenazgo real, proporciona un ejemplo vívido de cómo el trabajo arqueológico tiende puentes entre la cultura material y la historia escrita”, aseguró, según recoge Phys.org.

Y la investigación aún no está completa. El análisis de las cartas halladas en el edificio sugiere la posible existencia de una red de comunicación relativamente estructurada que conectaba no solo a las élites religiosas y administrativas de la ciudad, sino posiblemente también a los líderes de grupos nómadas de las regiones circundantes. El rey legendario, al parecer, tenía mucho por gestionar.

