La Operadora de Transporte (OTV), informa que del 6 al 10 de abril el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) se instalará en el cruce de bulevar Zaragoza y calle Valle del Cedro, a un costado de la estación Babícora del BRT-1.

Esta ubicación tiene como objetivo acercar los servicios a las y los usuarios que habitan o transitan por la zona; el módulo brindará atención en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., para brindar servicios como trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará gratuita. Además, se proporcionará orientación general sobre el servicio Juárez Bus.

Con estas acciones, Juárez Bus reafirma su compromiso de facilitar el acceso a sus servicios, mejorar la experiencia de movilidad y acercar la atención a la comunidad.

Para más información, pueden enviar un mensaje por WhatsApp al (656) 852 7384.