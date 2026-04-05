Durante los días de Semana Santa, el municipio de Guachochi se ha consolidado como uno de los destinos más representativos de la Sierra Tarahumara, donde el color, la música y las danzas rarámuri dan vida a una de las celebraciones más profundas de fe y tradición, de acuerdo con la información de la alcaldía.

En comunidades como Cusarare, Tónachi, Papajichi, Norogachi, Ciénega de Norogachi y la cabecera municipal de Guachochi, han vivido intensas jornadas llenas de simbolismo, donde las y los Rarámuri expresan su espiritualidad a través de rituales ancestrales, danzas tradicionales y el sonido de los tambores, agradeciendo con fe la vida y fortaleciendo su identidad cultural.

“Estas celebraciones han registrado una importante afluencia de visitantes, quienes han acudido con respeto para conocer y vivir de cerca estas manifestaciones culturales únicas. De igual forma, los principales atractivos turísticos del municipio han presentado gran actividad, destacando la Barranca de la Sinforosa, el Lago Las Garzas, la zona de las Truchas, el Mirador Cueva de la Hierbabuena, el Cañón del Jaguar, Kokoyome y la Cascada de Cusárare, entre otros puntos que continúan posicionando a Guachochi como un destino imperdible”, enfatizó.

En materia de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reporta saldo blanco durante este periodo, gracias a la coordinación entre corporaciones y al comportamiento responsable de visitantes y habitantes. Asimismo, el área de Vialidad informa que no se registraron incidentes en carreteras ni en accesos a los centros turísticos, garantizando una movilidad segura.

Destacó que el Presidente Municipal, José Yáñez, ha mantenido presencia activa en distintas comunidades y ceremonias, participando con respeto en las tradiciones y acompañando a las familias rarámuri y visitantes, reafirmando el compromiso de su administración con la preservación de la cultura y el fortalecimiento del turismo.