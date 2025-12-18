Alegría, convivencia y recreación formaron parte de la Posada Navideña que se llevó a cabo en el Centro Comunitario UACJ, ubicado en la colonia Parajes del Sur, en el suroriente de la ciudad. La actividad celebró, junto a niños y niñas, la magia de la navidad en estas fechas decembrinas.

El evento fue organizado por la Dirección General de Vinculación Intercambio y Responsabilidad Social. Sin embargo, no fue únicamente una celebración, sino que también representó un espacio en el que se unió a la comunidad en torno a la convivencia y la recreación sana, indicó Arturo Herrera Robles, subdirector de Responsabilidad Social.

Como parte de las actividades se contó con una presentación de payasos, villancicos, las tradicionales piñatas, juguetes y concursos. Una de las más importantes fue la dinámica en la que se colocaron estaciones con mensajes alusivos a la ecología, al respeto, a la solidaridad, al amor y a las tradiciones. “Los niños iban pasando por cada una de las estaciones, que eran coordinadas por los mismos alumnos de servicio social de la universidad”, agregó el subdirector Herrera Robles.

Asimismo, como parte de los mensajes compartidos y relacionados con el cuidado del medio ambiente, a los infantes se les obsequió un juguete en buen estado, pero reciclado, con el objetivo de promover el uso de las 3R: reducir, reusar, reciclar. “Con esto les expresamos que contribuíamos al mejoramiento del medio ambiente y que así se puede dejar de lado la acumulación de basura”.

El evento reunió a más de 800 personas, incluyendo adultos y niños, en la Posada Navideña que buscó la convivencia y la recreación sana de los niños, uniendo a las familias en estas fiestas navideñas. El evento contó con el apoyo de empresas y del cuerpo académico 35 de Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), conformado por alumnos de los programas de Educación, Psicología y Salud.

La comunidad de esta casa de estudios promovió, a través de la Posada en el Centro Comunitario, un ambiente con un enfoque tradicional para resaltar algunos de los valores más importantes: la esperanza, la fe y la solidaridad.