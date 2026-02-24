Chihuahua,Chih.- Como parte de su compromiso con la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento institucional, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ), dará inicio a un programa de capacitación dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

La capacitación, denominada “Metodología del Estudio Socioeconómico con Enfoque de Derechos Humanos”, tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas del personal, mejorar los procesos institucionales y garantizar una atención digna, eficiente y con enfoque humanista a las y los trabajadores del estado.

Durante el arranque de actividades, autoridades de Pensiones Civiles destacaron la importancia histórica de la institución como pilar de la seguridad social en Chihuahua, subrayando el valor de la colaboración interinstitucional para elevar la calidad del servicio público y responder de manera más sensible a las necesidades de la ciudadanía.

En representación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado. Rafael Alejandro Corral Valverde señaló que la capacitación continua es un elemento clave para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar prácticas administrativas alineadas con los principios de legalidad, profesionalismo y responsabilidad social.

“Este tipo de capacitaciones profesionaliza procesos y reitera nuestra convicción de que el servicio público debe ejercerse con competencia técnica y un profundo sentido de responsabilidad social”, enfatizó el magistrado.

El desarrollo de este programa académico cuenta con el respaldo del titular del INFORAJ, Dr. César Fernando Ramírez Franco, Lynda Maday Chavira Patena, Directora de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos, así como de personal directivo del Poder Judicial, quienes coordinaron los esfuerzos para que este espacio de formación se convierta en una oportunidad de reflexión, actualización y mejora continua.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su disposición de colaborar con otras instituciones públicas, impulsando procesos más eficientes, humanos y orientados al bienestar de la sociedad chihuahuense.