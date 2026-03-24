En medio de un contexto en el que aún no han iniciado formalmente los procesos electorales rumbo a 2027, vecinos de distintos fraccionamientos en Ciudad Juárez han denunciado la aparición de pintas en muros con mensajes que consideran de carácter político anticipado.

Las pintas hacen referencia a una diputada identificada como “María Antonieta”, acompañada de frases como “la morena del 10”, lo que, según los residentes, no deja lugar a dudas sobre una posible alusión al partido Morena, especialmente por el uso de colores característicos de dicho instituto político.

Habitantes de la zona señalaron que no tienen conocimiento de que se haya solicitado autorización para realizar estas intervenciones en espacios comunes o bardas del fraccionamiento, lo que ha generado inconformidad entre quienes consideran que, además de ser una posible promoción anticipada, también representa una falta de respeto a la propiedad y al entorno urbano.

“Ni siquiera sabemos si pidieron permiso, simplemente aparecieron de un día para otro”, comentó uno de los vecinos. Otros residentes coincidieron en que este tipo de acciones podrían interpretarse como una estrategia para posicionar la imagen de la diputada María Antonieta con miras a futuros procesos electorales, pese a que oficialmente aún no están en curso.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la legisladora ni del partido al que presuntamente se vincula el mensaje. Sin embargo, especialistas en temas electorales han advertido en ocasiones anteriores que la promoción personalizada fuera de los tiempos establecidos puede derivar en sanciones si se comprueba la intención de influir en la ciudadanía de manera anticipada.

Mientras tanto, los vecinos han hecho un llamado a las autoridades para que revisen la legalidad de estas pintas y, en su caso, se proceda conforme a la normativa vigente.