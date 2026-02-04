martes, febrero 3, 2026
Localizan a dos mujeres adultas reportadas o parecidas en la capital

La Unidad Especializada en la Búsqueda y Localización de Mujeres Ausentes o no Localizadas, informó la localización sanas y salvas, de dos mujeres con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

A las 14:20 horas de este día, 03 de febrero, se confirmó la localización, en la colonia Dale, de Marina R. C., de 50 años de edad.

Había sido reportada ausente el pasado lunes 02 de febrero; sus familiares indicaron que la habían visto por última vez el 30 de enero en la colonia Villa Juárez. Las FEM indicó que fue localizada en buen estado de salud y físico y mental.

Por otra parte, también se reportó la localización de Nancy Aidé V. C., de 56 años, en buen estado físico y mental. Había sido reportada ausente en la colonia Alamedas, también de la ciudad de Chihuahua, el pasado 02 de febrero.

Una vez agotados los protocolos de búsqueda, se dieron por concluidas las carpetas de investigación correspondientes.

