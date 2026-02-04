martes, febrero 3, 2026
Traerá frente frio 33 ligero descenso de temperaturas: CEPC

written by EditorJRZ 0 comments

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la entrada del frente frío 33 y la masa de aire polar que lo impulsa, generará a partir de esta tarde un ambiente muy frío a frío por la mañana con heladas en la Sierra Tarahumara.

Ante dicho pronóstico, la dependencia recomendó a la población abrigarse, proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas, evitar anafres o calefactores de leña en espacios cerrados, conducir con precaución en carreteras, y resguardar a las mascotas y al ganado.

Este miércoles dicho sistema frontal favorecerá un ambiente muy frío por la mañana con heladas y templado por la tarde, así como viento con rachas superiores a 45 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Janos, Bocoyna, Guachochi, Parral y Ojinaga.

Para el jueves se prevé ambiente frío por la mañana con heladas y templado por la tarde para la zona serrana; habrá rachas de hasta 35 km/h en Guachochi, Parral, Jiménez y Camargo; lluvias aisladas a dispersas en Madera, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo.

Además, hay posibilidad de aguanieve o nieve en las zonas con mayor altitud de la región serrana, para la noche del jueves y madrugada del viernes.

