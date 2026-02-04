El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó en Ciudad Juárez la campaña de Revalidación Vehicular 2026, la cual contempla descuentos durante los meses de febrero, marzo y abril

José de Jesús Granillo, titular de la dependencia, detalló que este programa, como se ha implementado año con año durante la actual administración, tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de esta obligación y brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes.

Explicó que el trámite se mantiene en el mismo número de Unidades de Medida y Actualización (UMA) que el año anterior, cuyo valor es de 117.31 pesos, e incluye la expedición de la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario.

El costo de la revalidación en febrero queda de la siguiente forma, de acuerdo con el modelo de los vehículos:

• 2021 al 2027: 2 mil 325 pesos • 2016 al 2020: 2 mil 272 pesos • 2011 al 2015: 2 mil 068 pesos • 2006 al 2010: mil 915 pesos • 2001 al 2005: mil 762 pesos • 1996 al 2000: mil 660 pesos • 1995 y anteriores: mil 507 pesos

Para marzo, los costos serán los siguientes:

• 2021 al 2027: 2 mil 427 pesos

• 2016 al 2020: 2 mil 374 pesos

• 2011 al 2015: 2 mil 170 pesos

• 2006 al 2010: 2 mil 017 pesos

• 2001 al 2005: mil 864 pesos

• 1996 al 2000: mil 762 pesos

• 1995 y anteriores: mil 558 pesos

En abril, el total de la revalidación queda de la siguiente manera:

• 2021 al 2027: 2 mil 529 pesos

• 2016 al 2020: 2 mil 476 pesos

• 2011 al 2015: 2 mil 272 pesos

• 2006 al 2010: 2 mil 119 pesos

• 2001 al 2005: mil 966 pesos

• 1996 al 2000: mil 864 pesos

• 1995 y anteriores: mil 609 pesos

Las y los contribuyentes pueden realizar el pago en cualquiera de los ocho módulos de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.