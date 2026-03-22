Con una asistencia que superó las 2 mil 500 personas, el evento “Cabalgando por Samalayuca” concluyó la noche del sábado con una amplia participación de la comunidad juarense, así como de habitantes de Samalayuca, cabalgantes y autoridades municipales, en una jornada que integró historia, tradición y convivencia familiar.

Alrededor de las 20:00 horas, la explanada principal se convirtió en punto de encuentro para las familias que acudieron a disfrutar de las distintas actividades culturales y artísticas programadas, en un ambiente que destacó por su carácter accesible, incluyente y gratuito.

Durante el cierre, se reconoció la respuesta de la ciudadanía que participó a lo largo de todas las actividades, así como el respaldo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y de las distintas dependencias que colaboraron para el desarrollo del evento.

“Estamos agradecidos por la excelente respuesta de la comunidad juarense, así como por la participación de los habitantes de Samalayuca. Este encuentro permitió fortalecer el arraigo a nuestra región y a nuestras tradiciones. Para muchas personas fue la primera vez que acudieron, y eso habla de la importancia de seguir generando espacios donde la cultura sea accesible para todas y todos”, expresó Ogla Liset Olivas, representante del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult).

El evento se consolidó como un espacio para el ejercicio de los derechos culturales, a través de actividades vinculadas con la historia, el folclor, las culturas populares y la identidad regional, promoviendo la convivencia entre generaciones en un entorno comunitario.

Con este tipo de iniciativas, el Ipacult refrenda el compromiso de impulsar experiencias culturales significativas que fortalezcan el sentido de pertenencia y la identidad juarense.