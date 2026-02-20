En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o no Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este jueves se implementó un operativo de búsqueda y rastreo en el suroriente de la ciudad.

En las acciones conjuntas y coordinadas para localizar indicios o material biológico, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerios Públicos y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Se llevó a cabo en un lote baldío de la intersección de las calles Atrás Quedó la Huella y Portal del Avellano del fraccionamiento Portal del Roble.

Con la colaboración además del agente canino “Jack”, del K-9, así como rastreo pedestre y sondeo, se ubicó una fosa en la que se encontró una osamenta completa de un masculino que viste pantalón tipo pijama de color azul, verde y blanco, sudadera azul, calcetines blancos y una pulsera.

Fue trasladada al Servicio Médico Forense para realizar los análisis técnico-científicos pertinentes para su individualización.