Inicia taller de actualización Judicial en Ciudad Juárez

Este lunes, en las instalaciones de Ciudad Judicial en esta frontera, la Magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, titular de la Tercera Sala Regional Penal en el Distrito Bravos, en su calidad de encargada de la Comisión de Actualización Judicial del INFORAJ para la zona norte del estado, dio inicio al “taller intensivo para juzgadores de primera instancia en materia penal”, el cual pretende brindarles a los juzgadores todos los elementos para realizar adecuadamente su trabajo.

Al taller fueron convocados los jueces del estado que llegaron con la reciente elección de personas juzgadoras de junio de este año.

Está actualización judicial les brindará todas herramientas necesarias, procesales, administrativas y técnicas jurídicas que les faciliten la resolución de sentencias relacionadas con sus cargos.

La primera sesión dejó ver un gran interés de los jueces por este proceso de actualización, ya que se colmó el total de la convocatoria, en esta primera sesión se abordó el tema “El Proceso Penal” y la impartió el Maestro y Doctorante en Derecho Penal Gustavo Muñoz, quien actualmente se desempeña como Secretario de Acuerdos en la Tercera Sala Regional Penal de esta frontera.

