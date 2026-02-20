—Otrooooo desaire de Maru a Austria

—Cruz sigue en los suyo, conquistando el suroriente

Dicen los panistas y los simpatizantes de la gober Maru Campos, que nada como verla bailando la rolita el “Payaso de Rodeo” en pleno Palacio de Gobierno para celebrar el Día del Ejército.

Pa’ que no digan que la grilla en el norte es formal y aburrida, porque en Chihuahua hasta los militares con estrellas en el traje se animaron a zapatearle a ritmo de música country.

Ayer en la ceremonia de aniversario de los verdes allá en chihuahuitas tierras, Eduardo Gameros, voz de Caballo Dorado, puso el ritmo y los funcionarios, que regularmente mueven papeles, hoy movieron las petacas y los zapatos.

Eso sí, entre el saxofón y el mariachi, el desayuno oficial fue solo la cereza del pastel. Dicen que Maru no solo baila bien, también sabe agradecer; reconoció a los soldados por su labor en la seguridad y la paz estatal.

Y mientras unos critican los “shows” en la política, otros aseguran que estos gestos acercan a la autoridad con la raza, por cierto, en redes sociales le fue muy bien a la gobernadora.

En fin, que se arme el bailongo al estilo chihuahuita, pero que no se les olvide, especialmente a la gobernadora que después del cotorreo, hay que seguir poniéndole duro al jalisco por Chihuahua y que no olviden a juaritos.

***********

La mesa estaba puesta para recibir este jueves a la gobernadora Maru Campos en el evento de toma de protesta de los Consejos del Adulto Mayor. La ceremonia se realizó en el Salón Moroccos, allá por los terrenos del “Palmita” Enríquez, en el Estadio de Béisbol Juárez.

Pero ¿qué creen? La gober nunca apareció. El evento fue organizado por Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Y no es la primera vez que Maru le hace ese desaire a Austria; en los últimos meses, ya van al menos tres ocasiones en que no le da el sí.

Todo estaba listo, la maestra de ceremonias, el secretario de Seguridad Pública Gil Loya, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común Rafa Loera, el representante Carlos Ortiz, el recaudador de rentas Rulo García Ruiz, la diputada Xóchitl Contreras y hasta el senador Mario Vázquez estaban en primera fila esperando a la jefa… que nunca llegó.

Los adultos mayores se quedaron con las ganas de saludarla y tomarse la foto con la gobernadora.

Por cierto, en su discurso, Rafa Loera le mandó un mensaje entre líneas a Austria Galindo: “Tendrán secretario para rato y me verán más seguido en Juárez.” Y es que la juarense anduvo grillando para tumbar a su jefe de la secretaría, pero parece que no lo consiguió.

Y quien anduvo de lo más carismático con la raza fue Gil Loya, quien la neta parece más candidato que jefe policiaco. De hecho, cuando Loera lo mencionó en su speech, se refirió a él como “el policía Loya” y dijo que se los iba a mandar a cuidar las colonias.

Finalmente, la gobernadora estatal sí llegó a Ciudad Juárez, aunque no tuvo actividades públicas. De acuerdo con información extraoficial, sostuvo una reunión privada con los miembros de su gabinete en un salón del hotel Lucerna, donde analizaron los principales proyectos de obra pública, sociales y de salud que están previstos para este año en la frontera.

************

El que no descansa y anda a todo lo que da es el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien ayer se dejó ver supervisando el avance del Parque Suroriente.

Dicen los que saben que el proyecto ya va al 90% de su primera etapa y en cuatro semanas estará listo para estrenarse, ya veremos dicen los escépticos.

Lo bueno es que prometen instalaciones de primera, juegos para los chavos, cancha de futbol rápido, parkour, y hasta un tobogán que seguro será la sensación para toda la raza del suroriente.

En palacio municipal tienen muy claro que tienen que meterle billete a esa zona de la ciudad, ya que por allá esta la mera mata de los votos y hay que ir en su conquista. Hay que recordar las aspiraciones de Cruz de llegar a la gubernatura, así que eso y más tiene que hacer para que la gente le devuelva el amor.

Pero ojo, porque la siguiente fase trae la bronca de locales comerciales, ¡ahí sí el gobierno municipal quiere que el parque se mantenga solito! Eso sí, primero hay que dejar que los ciudadanos lo disfruten y luego ver si la administración futura le entra al mantenimiento sin que le cueste al erario. El

Parque Suroriente beneficiará a más de 430 mil personas, según el IMIP.