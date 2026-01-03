Momentos de pánico se vivieron en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, luego de que habitantes de distintos sectores despertaran tras escuchar fuertes explosiones, lo que llevó a algunos ciudadanos a gritar “nos están invadiendo” y “están bombardeando la base aérea”, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

En las grabaciones que comenzaron a circular durante la madrugada, se escuchan detonaciones de gran intensidad, mientras personas narran con evidente nerviosismo lo que ocurre a su alrededor. En varios de estos videos, las explosiones se perciben de fondo, aunque no se logra identificar con precisión los puntos exactos de impacto.

Además de las detonaciones, usuarios en redes sociales aseguraron que se registraron presuntas balaceras en tierra, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de autoridades venezolanas o reportes de organismos internacionales que respalden dichas versiones.

De manera extraoficial, también trascendió en plataformas digitales que el Aeropuerto Internacional de Venezuela habría sido atacado, así como versiones que apuntan a una supuesta operación dirigida contra mandos militares, información que no ha sido verificada por fuentes independientes.