El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra objetivos dentro del territorio venezolano, incluidos complejos militares, informaron funcionarios estadounidenses a la cadena CBS News, en lo que representa una escalada sin precedentes en la campaña de Washington contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos que hablaron con CBS News bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos de seguridad nacional, Trump dio luz verde a las fuerzas armadas para ejecutar ataques terrestres en Venezuela varios días antes de que la operación se llevara a cabo.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos, señalando que los ataques habrían impactado localidades civiles y militares en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira, así como en la ciudad de Caracas. Ante ello, las autoridades venezolanas ordenaron el despliegue del comando para la defensa integral de la nación.

Funcionarios de la administración Trump reconocieron estar al tanto de reportes sobre explosiones y aeronaves en el espacio venezolano, aunque hasta el momento la Casa Blanca no ha emitido un posicionamiento oficial, mientras que la reacción inicial del gobierno venezolano se limitó a la denuncia pública.

La tensión se extendió a la región luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicara en redes sociales que “están bombardeando Caracas en este momento”, sin especificar el origen del ataque. Posteriormente, Petro aseguró que Venezuela fue atacada con misiles y llamó a una reunión urgente de las Naciones Unidas.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado oficialmente sobre víctimas ni daños específicos, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, que podrían marcar un punto de quiebre en la estabilidad regional.