La capital de Venezuela vivió momentos de tensión durante la madrugada de este sábado, luego de que habitantes de Caracas reportaran múltiples explosiones, aeronaves volando a baja altura y columnas de humo, según testimonios citados por las agencias internacionales Reuters y Associated Press.

De acuerdo con Reuters, aviones y fuertes ruidos comenzaron a escucharse en las primeras horas del día, mientras que una zona del sur de la ciudad, cercana a una importante base militar, quedó sin suministro eléctrico, lo que incrementó la incertidumbre entre la población.

Las detonaciones se registraron en un contexto de creciente confrontación política y militar, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el despliegue de una fuerza naval en el Caribe y advirtiera que no descartaba ataques terrestres contra Venezuela.

Associated Press informó que al menos siete explosiones fueron escuchadas alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que provocó que personas de distintos barrios salieran a las calles, intentando confirmar lo ocurrido ante la ausencia de información oficial.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas no han confirmado que se trate de un ataque militar directo, mientras que la ubicación exacta y el origen de las explosiones continúan sin esclarecerse.