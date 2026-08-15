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Omar Bazán reconoce liderazgo de Marco Bonilla y destaca coincidencias por Chihuahua

by Salvador Miranda
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El exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, expresó su reconocimiento a Marco Bonilla por el liderazgo, capacidad y valores que, afirmó, ha demostrado en su trayectoria política, al tiempo que le deseó éxito en la nueva responsabilidad que asumirá.
Bazán Flores señaló que esta encomienda puede representar una oportunidad para sumar a mujeres y hombres de Chihuahua en torno a principios como la defensa de la patria, el fortalecimiento de la familia y la preservación de la libertad. Destacó que, más allá de las diferencias políticas, es importante reconocer las coincidencias y respaldar los liderazgos que buscan unir esfuerzos y trabajar por el bienestar

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