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Promueve SSPM la prevención entre adultos mayores

by EditorJRZ
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Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y proporcionar herramientas para identificar y prevenir situaciones de riesgo, la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dio una plática preventiva en el Consejo del Adulto Mayor (CAM) Plutarco Elías Calles, con la participación de 17 personas.

Durante la actividad, el personal de la SSPM compartió información preventiva y atendió las inquietudes de las y los participantes, promoviendo medidas de autocuidado y la importancia de mantenerse informados ante posibles situaciones de riesgo.

Estas acciones forman parte del trabajo diario y permanente de proximidad social que realiza la corporación, a través de la Dirección de Prevención Social, mediante las cuales durante toda la semana se mantienen visitas a centros comunitarios y comités vecinales, con el propósito de acercar información preventiva a distintos sectores de la comunidad además de seguir generando ese vínculo de proximidad entre las personas y los policías.

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