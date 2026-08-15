Alistan transportistas nuevos bloqueos en México

Transportistas podrían realizar bloqueos en carreteras y autopistas de México durante septiembre de 2026, ante el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados con autoridades federales en noviembre del año pasado. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) analiza realizar una protesta nacional que podría extenderse durante varios días.

David Estévez, dirigente de la ANTAC, señaló a medios de comunicación que existe alrededor de 80% de posibilidades de llevar a cabo la movilización, aunque todavía falta acordar las fechas y acciones.

Uno de los principales reclamos del sector es la inseguridad en carreteras, particularmente por la presencia de retenes considerados ilegales y atribuidos a autoridades estatales y municipales.

Estévez reconoció que la Guardia Nacional ha contribuido a disminuir los delitos en algunas carreteras, pero afirmó que todavía persisten los robos y que, mientras algunos delitos han disminuido, han aumentado las extorsiones contra transportistas.

El dirigente pidió que sea la Guardia Nacional la instancia encargada de intervenir ante los retenes que no estén debidamente establecidos.

También rechazó que pueda afirmarse que los robos en carretera hayan desaparecido, pues, aseguró, el problema continúa afectando a los operadores del transporte.

La ANTAC también busca que se atiendan otros problemas que afectan al sector, entre ellos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles y el llamado “coyotaje” relacionado con los trámites para obtener o renovar las licencias de autotransporte federal.

Estévez señaló que un trámite médico necesario para la licencia puede tener un costo de alrededor de mil 700 pesos, mientras que mediante intermediarios o “coyotes” el precio puede elevarse hasta 30 mil o 40 mil pesos.

Además, denunció posibles actos de discriminación durante los procesos de evaluación para determinar si un operador es apto para obtener o renovar su licencia.

La situación, dijo el dirigente, contribuye al déficit de aproximadamente 100 mil operadores de transporte en México.

Entre los factores que han provocado que trabajadores abandonen la actividad o dejen de laborar en el país mencionó la extorsión, los problemas para obtener o renovar licencias, la discriminación, el alto costo del combustible y las cargas fiscales.

La ANTAC considera que atender estas condiciones es fundamental para evitar que continúe disminuyendo el número de operadores disponibles para el transporte de mercancías.

UnoTv