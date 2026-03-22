En el contexto de la discusión del Plan B electoral, donde se aborda la revocación de mandato del Ejecutivo federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó este ejercicio democrático durante un evento público.

En la entrega de reconocimientos a traductoras de lenguas indígenas nacionales, en Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, la mandataria habló de destacar a las heroínas del país.

“El primer año lo dedicamos a las mujeres indígenas, fue el año de la mujer indígena, en cada año de gobierno lo vamos a dedicar a una mujer o las mujeres de México.

“Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres”, afirmó este 22 de marzo en el Campo Corona.

Como parte del paquete de iniciativas de la reforma electoral en el Plan B, la posibilidad de celebrar la revocación de mandato entre el tercero o cuarto año de gobierno se definirá en enero de 2027.

Y a un día de reconocer el legado de Benito Juárez, la titular del Ejecutivo federal reiteró que México es un país libre.

“México no es colonia ni protectorado de nadie, México es un país libre e independiente, aquí decidimos las y los mexicanos”, aseguró.

En medio de una serie de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la titular del Ejecutivo federal enfatizó que se respeta la libertad de expresión, pues son el país más democrático del mundo.

“Aquí se respetan las libertades, nadie deber ser sometido por nadie, hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, todas las libertades, libertad de decir lo que pensamos, la defensa de la democracia. “Porque somos un país democrático, digo yo que somos el país más democrático del mundo se enojan tanto los conservadores”, agregó la Presidenta.

ElHeraldodeMexico