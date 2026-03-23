—Se calienta la contienda interna en Morena

—Andrea Chávez se opaca este fin de semana

—Maru se luce y brilla en CDMX

Este fin de semana, el escenario político de Chihuahua se puso más caliente que el clima de juaritos que registra temperaturas de verano en plena primavera, dejando claro que la carrera por la gubernatura ya arrancó y nadie quiere quedarse atrás.

Las pasiones se desbordan, los bandos de Morena y el PAN afilaron estrategias y el ambiente está más tenso que la cuerda de un mariachi.

Por un lado, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, se destapó sin tapujos en la capital, dejando en claro que quiere la grande. Su visita a chihuahuitas tierras fue todo menos discreta; con el respaldo de diputados, su esposa y hasta la Red de Amigos, Cruz demostró que su proyecto va en serio y que busca conquistar más allá de la frontera.

Atrasito dejó a Andrea Chávez quien busca la misma candidatura. Por cierto este finD la senadora se apocó por completo.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la gobernadora Maru Campos se dejó ver junto al líder nacional del PAN, Jorge Romero, quien anunció una apertura total de candidaturas para el 2027.

Los azules dicen que nada de dedazos ni corcholatas, ahora el registro es digital, habrá entrevistas y hasta debates para elegir a los más honestos y patriotas, según dicen los panistas.

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Dicen los que saben que mientras la frontera es importante para el proyecto crucista, el voto duro se cocina en Chihuahua capital, y ahí andaba Pérez Cuéllar, repartiendo sonrisas y abrazos, bien apapachado por diputados locales y federales, la esposa y hasta la Red de Amigos.

A diferencia de otros guindas que no salen de Juárez ni para ir al súper, Cruz ya está armando su estructura estatal y, ojo, porque las encuestas le empiezan a sonreír.

Con estas acciones tempraneras Cruz se coloca como el gran favorito al interior de Morena.

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Mientras Pérez Cuéllar anda cosechando simpatías fuera de su bastión fronterizo, los otros morenistas como Andrea Chávez y Juan Carlos Loera siguen terqueando en Juárez, olvidando que la gubernatura se gana sumando puntos en todo el estado. En lugar de sumar restan.

Analistas de café coinciden, quien no haga alianza con la capital, mejor ni haga maletas.

Por su parte, el edil juarense no solo pidió el respaldo para coordinar la Defensa de la 4T, también se aventó un discurso juarista, evocando a Benito Juárez y dejando claro que la transformación debe llegar a los 67 municipios.

El mensaje cayó fuerte entre empresarios y actores políticos, quienes ya ven en Cruz a un gallo que agarra vuelo. Mientras Andrea se echa pa´ atrás pa´ agarrar vuelo.

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Por el lado azul, la cosa tampoco estuvo tranquila. Maru Campos se fue a la CDMX a engordarle el caldo al dirigente nacional Jorge Romero, quien anunció una apertura total de candidaturas para el 2027.

Dicen que la cosa en Acción Nacional va por la vía ciudadana, registro digital, entrevistas y hasta debates para elegir, según ellos, a los más honestos y patrióticos. Y claro Chihuahua esta en este supuesto, aunque aquí no hay que darle tantas vueltas, pues el candidato de facto es el alcalde capitalino Marco Bonilla.

Maru, claro, aplaudió la movida y hasta subió a redes su arenga: unidad, libertad y familia.

Dicen los malpensados que aquí solo es cuestión de tiempo para oficializar la candidatura de Bonilla, quien, por cierto, también le mete suela en todo el estado.

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En el fondo, todo esto no es otra cosa que el arranque formal de la guerra electoral por el 2027.

De un lado, Morena jugando a la unidad mientras los aspirantes se placean por el estado como si fueran rockstars en gira; del otro, el PAN tratando de mostrarse democrático y abierto cuando la realidad es que los cabildeos internos ya están a todo lo que dan y tienen su favorito.

Lo que sí es un hecho es que Chihuahua se perfila para dar una de las batallas políticas más intensas de la década, y todos están midiendo fuerzas, la gobernadora Maru buscando consolidar su legado, los morenistas queriendo pintarse de guinda hasta la Sierra y la ciudadanía viendo cómo se acomodan las piezas en este tablero.