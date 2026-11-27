Lilia Téllez, madre de Salvador Hernández Téllez, joven de 26 años del estado de Tlaxcala que fue reclutado por el Ejército ruso con una falsa oferta de trabajo que vio en redes sociales.

A Salvador le ofrecieron un trabajo de guardia de seguridad de una empresa en el que le pagarían el equivalente a 3 millones de pesos mexicanos.

Doña Lilia confía en que su hijo regrese a casa con vida.

Las personas que lo contactaron le enviaron el dinero para realizar todos los trámites pasaporte y comprar los boletos de avión.

Sin embargo, todos los trámites los hizo sin comentarle a su familia, la señora Lilia cuando se enteró, le aconsejo que tuviera cuidado porque hay gente mala.

Después de que Salvador llegó a su destino, habló con su mamá para pedirle ayuda, pues el trabajo no era lo que le habían prometido, refirió que lo llevaba el Ejército ruso camino a Ucrania y desde ese momento no han tenido comunicación con él.

Doña Lilia pide a los jóvenes tengan cuidado de las ofertas que aparecen en redes sociales, porque desea que ninguna otra familia pase lo que ella está viviendo y la incertidumbre de no saber si su hijo está bien.

La mamá de Salvador confía en que las autoridades mexicanas lograrán localizar a su hijo y traerlo de regreso a su natal San Bartolomé Matlalohcan en el municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.

Excélsior