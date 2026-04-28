La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el caso relacionado con el operativo en Chihuahua y la presunta participación de agentes extranjeros no se cierra con la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui.

Durante su posicionamiento, la mandataria señaló que la investigación debe continuar hasta esclarecer completamente los hechos, al tratarse de un tema que involucra la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley.

Destacó que la indagatoria es encabezada por la Fiscalía General de la República, por lo que será esta instancia la encargada de determinar responsabilidades.

Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto relevante no solo en el ámbito interno, sino también en la relación con Estados Unidos, por lo que no puede minimizarse.

En ese sentido, insistió en que la renuncia de un servidor público no pone fin al proceso, sino que debe garantizarse una investigación a fondo.

Finalmente, afirmó que el pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad y a que se actúe conforme a la legalidad en todos los niveles de gobierno.