–La DEA habilita WhatsApp para denunciar a intocables

–Bonilla de central defensivo en equipo de Maru

Vaya manera de entender la justicia que tiene la 4T. Para los adversarios políticos parece que basta una publicación periodística, testimonios de fuentes anónimas y una declaración desde Palacio Nacional para que la maquinaria federal se ponga en marcha.

Claudia Sheinbaum no perdió tiempo: leyó el reportaje de The New York Times sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Maru Campos en 2021 y de inmediato pidió a la FGR investigar. ¡Qué diligencia!

El problema no es que se investigue; por supuesto que cualquier señalamiento de esa naturaleza debe esclarecerse. El asunto es la vara con la que se mide. Porque mientras para los de enfrente se activa el aparato federal, en los casos que salpican a personajes de Morena la exigencia de justicia parece caminar con otro ritmo.

Ahí están los cuestionamientos sobre Rubén Rocha Moya y otros personajes de la 4T, donde la ciudadanía también espera investigaciones y explicaciones.

Maru ya anunció que exigirá una aclaración al diario estadounidense y rechazó los señalamientos. Ahora corresponde a la FGR demostrar que investiga con pruebas y no con consignas políticas.

Pero, mientras tanto, así seguirá la política gubernamental de la 4T: mucha prisa cuando se trata de los adversarios y una paciencia bastante peculiar cuando el problema toca a los de casa.

Y luego preguntan por qué tanta gente cuestiona la imparcialidad de la justicia.

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La presidenta Sheinbaum no encuentra, hasta el día de hoy, cómo defender a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales que colaboran con la delincuencia organizada de Sinaloa, tanto en actividades relacionadas con los procesos electorales, como en la propuesta de candidaturas, la conformación de gobiernos y planillas electorales, así como en actividades ilícitas como el huachicol y el tráfico de opioides, fentanilo, entre otras.

Esto ocurre tras las declaraciones de Terry Cole, director de la DEA, quien anunció la apertura de cuatro vías de comunicación —WhatsApp, correo electrónico, Signal y Threema— para denunciar los vínculos de autoridades federales mexicanas con grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado de Sinaloa.

Claro que esto ya lo leyeron en Palacio Nacional, donde seguramente le colocaron el adjetivo calificativo de injerencismo puro por parte del gobierno estadounidense.

Esta reacción del gobierno mexicano no es más que el reflejo de que podrían quedar en evidencia muchos de los funcionarios federales, estatales y municipales que Sheinbaum ha decidido mantener intocables, evidentemente protegidos, bajo el simplista argumento de exigir a Estados Unidos pruebas, pruebas y más pruebas, para primero valorarlas aquí y después decidir si inicia una investigación, obviamente sesgada.

Pero el gobierno de Trump mantiene al gobierno mexicano bajo la amenaza constante de imponer aranceles a los productos mexicanos o maquilados en México.

De tal forma que la presidenta mexicana, como en el béisbol, está en tres y dos. Y es precisamente por eso su sobrerreacción a las declaraciones de Terry Cole, quien ya advirtió que se darán a conocer otras vías de comunicación para denunciar a los funcionarios que colaboran con el CJNG.

Sheinbaum ha dicho que la DEA debe actuar únicamente en territorio estadounidense y no tener injerencia en México. No deja de asistirle la razón; sin embargo, mientras sea evidente ante el concierto internacional que la delincuencia de cuello blanco sigue presente en los gobiernos mexicanos, continuarán las presiones de nuestros vecinos para que se detenga no solamente a los miembros formales de la delincuencia organizada, sino también a quienes, desde el poder público, colaboran con ellos.

Y esa decisión no se ve reflejada en los hechos del gobierno federal mexicano.

Así pues, el panorama político interno y externo de la 4T no logra ver la luz del sol; por el contrario, solamente le favorecen grandes nubes negras.

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El virtual candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Marco Bonilla, llegó ayer a Juaritos en modo defensa, como un central que se planta frente al área para cerrarle el paso a los embates rivales.

Fijo un posicionamiento de defensa a la gobernadora Maru Campos de quien exigen los morenos pida licencia tras las acusaciones de haber recibido dinero sucio de dudosa procedencia durante su campaña electoral de 2021.

Bonilla llegó a la frontera en franca carrera de promoción rumbo a las elecciones del 2027, y en uno de sus eventos no pudo escapar a las preguntas de los colegas reporteros que le cuestionaron su opinión del escabroso tema que mantiene en vilo a la gobernadora Maru Campos.

Bonilla llegó a Juaritos con agenda de precampaña y la defensa de Maru Campos bajo el brazo. En plena gira rumbo a 2027, los reporteros le preguntaron por la exigencia de Morena para que la gobernadora solicite licencia, tras los señalamientos sobre presuntos recursos ilícitos en su campaña de 2021.

El panista llevó la discusión a Cruz Pérez Cuéllar y a otros morenistas como Cuauhtémoc Estrada, líder de los diputados del grupo parlamentario de Morena en el congreso local.

Calificó de “inverosímil e incongruente” la petición del alcalde y recordó que éste no pidió separarse del cargo cuando fue señalado por el llamado narcotúnel ni por presuntos vínculos de mandos policiacos con personajes cuestionados.

Y remató: “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”. Era Obvio que el acalde con licencia y aspirante a gobernar Chihuahua no dejaría pasar la oportunidad para criticar a la gobernadora Maru Campos.