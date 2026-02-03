Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, lograron la detención de un hombre identificado como Lael C. M., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a casa comercial con lujo de violencia.

Los hechos se registraron cuando agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Infonavit Tecnológico, atendiendo un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre un robo con violencia a una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles Rusia y Costa de Marfil.

Al arribar al lugar, la víctima manifestó que dos sujetos la amagaron con un arma blanca, exigiéndole el dinero correspondiente a las ventas del día, para posteriormente emprender la huida corriendo con el efectivo.

Con base en las características proporcionadas, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en el sector, logrando ubicar a dos personas que coincidían con la descripción, quienes corrían por calles aledañas, en donde tras una persecución, se logró dar alcance a uno de los presuntos responsables en el cruce de las calles China y Ruanda.

Durante una inspección preventiva, los agentes aseguraron dinero en efectivo, propiedad del negocio afectado, así como un arma blanca, con la cual presuntamente se cometió el ilícito, razón por la cual se procedió con la detención de quien dijo llamarse Lael C. M. de 23 años.

Previa lectura de derechos, el ahora detenido, fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.