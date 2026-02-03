La salud mental de las y los jóvenes se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema educativo, y ante este panorama el Conalep Chihuahua fortaleció una estrategia integral de atención emocional, preventiva y familiar para atender a una matrícula cercana a los 11 mil estudiantes en todo el estado.

El director general del Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, señaló que la institución tiene presencia en municipios clave como Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc y Santa Bárbara, lo que implica atender contextos sociales distintos, pero con problemáticas comunes durante la adolescencia. Subrayó que la salud emocional del estudiantado es una prioridad permanente para la institución.

Explicó que el punto de partida para reforzar estas acciones fue el análisis del tamizaje aplicado en 2024 por autoridades federales y estatales de salud a cerca de 6 mil estudiantes de primer ingreso. Los resultados encendieron alertas importantes: 43 por ciento presentó algún grado de ansiedad, 24 por ciento depresión, 33 por ciento trastornos de conducta, 20 por ciento estrés, 17 por ciento autolesiones y 12.2 por ciento tendencias suicidas.

“Estos indicadores nos obligaron a actuar de manera inmediata”, afirmó Bazán Flores, al detallar que como respuesta se creó el Instituto de Desarrollo Humano del Conalep, una instancia enfocada exclusivamente en la atención emocional del alumnado, la capacitación del personal y la detección oportuna de riesgos psicosociales.

A partir de esta estrategia, se capacitó a personal académico, administrativo y directivo en primeros auxilios psicológicos, además de implementar conferencias, talleres y esquemas de atención directa. El objetivo, dijo, es que todo el personal cuente con herramientas para auxiliar a las y los estudiantes cuando se detecta alguna señal de alerta.

De manera paralela, se fortalecieron las áreas de psicología en todos los planteles y se impulsaron acciones de salud física, como ejercicios motrices para reducir el estrés. Estas medidas, aplicadas entre agosto y diciembre, comenzaron a mostrar resultados positivos, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud.

“Los datos más recientes reflejan una disminución considerable en ansiedad, depresión, trastornos de estrés, autolesiones y tendencias suicidas. Son cifras oficiales y nos da mucho gusto confirmar que el trabajo conjunto sí está dando resultados”, destacó el director general.

Otro componente clave de la estrategia es la Escuela para madres, padres y cuidadores, que se imparte todos los sábados en los planteles del Conalep. Entre agosto y diciembre del año pasado participaron más de 13 mil personas, y para este semestre se prevé ampliar la cobertura con talleres gratuitos sobre consumo de sustancias, violencias, proyecto de vida y salud mental.

Finalmente, Bazán Flores afirmó que atender la salud mental en la adolescencia es un compromiso permanente. Señaló que el Conalep Chihuahua apuesta no solo por una educación técnica de calidad, sino por el bienestar emocional como base del desarrollo académico y personal de su comunidad estudiantil:

11 mil estudiantes integran la matrícula total del Conalep en el estado de Chihuahua.

Más del 50% del alumnado son mujeres, principalmente en carreras técnicas.

6 mil estudiantes de primer año fueron evaluados mediante tamizaje de salud mental en 2024.

43% presentó algún grado de ansiedad.

24% mostró indicadores de depresión.

33% registró trastornos de conducta.

20% presentó trastornos de estrés.

17% reportó autolesiones.

12.2% mostró tendencias suicidas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud.

Acciones institucionales

Acciones institucionales 1 Instituto de Desarrollo Humano creado para atender salud emocional del estudiantado.

Psicología activa en todos los planteles del estado.

Capacitación en primeros auxilios psicológicos a personal académico, administrativo y directivo.

Talleres y pláticas permanentes en salud mental y prevención de riesgos.

Ejercicios motrices implementados para reducir estrés estudiantil.

Familias y corresponsabilidad

Familias y corresponsabilidad Más de 23 mil madres, padres y cuidadores convocados a la Escuela para Padres.

Más de 13 mil madres y padres participaron de agosto a diciembre de 2025.

Talleres sabatinos gratuitos en todos los planteles.

5 ejes temáticos anuales: consumo de sustancias, violencias, proyecto de vida, salud mental y salud sexual y reproductiva.