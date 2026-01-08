Elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el rescate de 12 personas migrantes, quienes se encontraban presuntamente privadas ilegalmente de la libertad al interior de un domicilio ubicado en la colonia Bellavista, en Ciudad Juárez.

El hecho se registró durante la noche del pasado 7 de enero, cuando policías estatales realizaban recorridos de reforzamiento táctico y vigilancia, momento en el que recibieron la instrucción de dar seguimiento a un folio generado a través de la línea de emergencias 911, en el cual se reportaba una posible privación ilegal de la libertad en dicha colonia.

Al arribar al lugar señalado, los agentes efectuaron una revisión exhaustiva de la zona, cuando sobre la calle Ignacio Mejía observaron a una mujer asomarse por una ventana y realizar señales de auxilio, situación que motivó la intervención inmediata ante el posible riesgo a la vida de las personas.

Durante la acción policial, los elementos confirmaron la presencia de 7 personas de nacionalidad mexicana y 5 de origen extranjero, entre ellos menores de edad, quienes se encontraban retenidos en contra de su voluntad, por lo que se aseguró el área y se procedió al rescate inmediato de las víctimas.

Las 12 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde recibieron valoración médica para constatar su estado de salud e integridad física. Posteriormente, fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de brindarles la atención y el acompañamiento correspondiente.

Cabe señalar que al no ser localizados los presuntos secuestradores, se desplegó un operativo de búsqueda y rastreo activo con el objetivo de dar con los responsables.

Este hecho refleja la efectividad del Despliegue Policial y la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de alto riesgo, lo cual forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya, titular de la SSPE, orientada a salvaguardar la vida y la integridad de las personas, bajo la premisa de que con Seguridad damos resultados.