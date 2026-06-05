El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, puso en duda la explicación ofrecida por la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, sobre la revocación de su visa estadounidense, al considerar poco creíble que una infracción de tránsito registrada hace varios años haya sido la causa de la medida.

En declaraciones a medios de comunicación, el edil señaló que las autoridades migratorias de Estados Unidos no suelen cancelar visas únicamente por una falta vial, por lo que consideró que la versión difundida por la dirigente morenista resulta difícil de sostener.

“Una multa de tránsito, por sí sola, no es motivo para que una autoridad estadounidense retire una visa. Esa explicación me parece poco convincente”, expresó.

Bonilla explicó que cuando una persona comete una infracción vial en territorio estadounidense, los procedimientos habituales contemplan el pago de una sanción económica, comparecencias ante instancias judiciales o, en determinados casos, trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad de la falta.

No obstante, indicó que podrían existir circunstancias adicionales relacionadas con el caso, como la conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias prohibidas, el incumplimiento de resoluciones judiciales o la falta de atención a sanciones previamente impuestas.

Aun así, aclaró que corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses determinar y, en su caso, informar las razones específicas que motivaron la cancelación del documento migratorio.

“El motivo exacto solamente lo puede precisar la autoridad americana. Habrá que esperar si se da a conocer información oficial sobre este asunto”, comentó.

El presidente municipal agregó que en los próximos días podrían surgir mayores detalles sobre el caso, lo que permitiría esclarecer las circunstancias que llevaron a la revocación de la visa de la dirigente estatal de Morena.