La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Armando S. U., por los delitos de robo con violencia y lesiones, en hechos registrados el 30 de mayo de 2026, en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo, acreditó con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad del imputado, quien tiene 57 años de edad.

De acuerdo a la investigación ministerial, la mañana del día mencionado, el imputado ingresó a una Casa de Cambio ubicada en la colonia Partido Iglesias, y tras amagar con unas tijeras metálicas a una mujer, le ocasionó diversas lesiones punzocortantes, para luego apoderarse de una cartera que contenía 2 mil 700 pesos y 168 dólares estadounidenses, propiedad de la víctima.

Hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.