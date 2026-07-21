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Interviene Regulación Comercial y locatarios en limpieza en Riberas del Bravo IX dentro de la jornada “Juárez Amanece Limpio”

by Salvador Miranda
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Personal de la Dirección de Regulación Comercial arribó esta mañana a la colonia Riveras del Bravo etapa IX, para dar continuidad al programa del Gobierno Municipal, Juárez Amanece Limpio, indicó el titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez.

Enfatizó que este es un programa con el que, además de apoyar, se busca involucrar a la población para mantener una mejor imagen de la ciudad en cada uno de sus rincones, es decir, no únicamente en los espacios públicos, sino también en las propias viviendas.

El funcionario invitó a las personas a participar en la limpieza y, más importante aún, darle seguimiento, es decir, crear la conciencia en cada una de las personas para transformar las áreas del sector.

Durante la jornada se cuenta con algunos contenedores para la recepción de llantas y tiliches, los cuales están situados en el camellón de las calles Rivera de Grijalva y Rivera de Chapala.

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Dijo que este punto de destilichadero permanecerá lo que resta de la semana. Asimismo, mencionó que para el sábado 25 de julio a partir de las 8:00 de la mañana, se entregarán los trabajos de limpieza a las y los vecinos del sector.

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