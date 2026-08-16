Por segunda semana consecutiva; precio del gas lp se mantiene en los 9.29 pesos

De acuerdo a la publicación más reciente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para los precios máximos de combustibles, para la reciente semana, la cual consta del 16 al 22 de agosto, el precio del gas lp se mantiene en los 9.29 pesos por cada litro, mientras que, por cada kilo, será de 17.19 pesos.

La CRE indicó que estos costos son iguales a la semana anterior, por lo que Ciudad Juárez se mantiene como el municipio con el menor costo en el combustible mencionado.

La misma CRE informó que para la ciudad de Chihuahua, se presenta una situación similar, es decir mantiene sus precios al igual que la semana anterior, los cuales son 10.38 pesos para cada litro y 10.23 pesos para cada kilo del combustible.

Dijo, en promedio para el resto de los municipios de la entidad, son: 10.40 pesos por cada litro y 19.53 pesos por cada kilo.

Cabe señalar que: el precio del gas LP en México varía según la región y el estado