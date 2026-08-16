Aumentan rebombeo en el RAN-29 con la sustitución de dos válvulas

A fin de mejorar la operación del sistema de drenaje sanitario y el rebombeo de aguas residuales, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevó a cabo trabajos de sustitución y mantenimiento de dos válvulas en la Planta de Rebombeo de Aguas Negras número 29 (RAN-29), conocida también como Tarento.

Carlos Bautista, coordinador del distrito 4 de Alcantarillado, informó que, como parte de estas labores, se instaló una bomba de mayor capacidad, que permitirá impulsar de manera más eficiente las aguas residuales hacia los colectores principales de la zona y mantener una mejor función del sistema de drenaje.

“El objetivo de estos trabajos es poner una bomba nueva que va a sacar el agua hacia los colectores principales de esta zona, para poder mantener en función todo el sistema de drenaje y que las aguas residuales puedan llegas hasta las plantas tratadoras”, explicó.

Detalló que, los trabajos incluyeron el taponamiento temporal de puntos estratégicos de la línea para controlar el flujo, la sustitución de dos válvulas de 16 pulgadas, así como labores de limpieza y reparación de los cedazos que forman parte de la infraestructura de la planta.

Una vez concluidas estas maniobras, se retiraron los tapones de la línea para poner nuevamente en operación el sistema de rebombeo.

El ingeniero Bautista, destacó que, el nuevo equipo permitirá darle mejor calidad al drenaje, un mejor funcionamiento y reducir la posibilidad de acumulaciones y brotes en las tuberías, beneficiando directamente a las familias de las colonias cercanas a la planta.

“Les pedimos a los vecinos un poco de comprensión durante la realización de estos trabajos. Estamos haciendo todo lo más rápido posible”, señaló.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de mantener y modernizar la infraestructura sanitaria de la ciudad y brindar un servicio más eficiente a las y los juarenses.