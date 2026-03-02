Chihuahua, Chih.- “¿Cómo se ve que no conocen Juárez?”, cuestionó, el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de morena, señalando directamente a las y los legisladores del PAN, que defendían con pancartas a capa y espada a la gobernadora del estado ignorando las necesidades más imperiosas de la población juarense en particular y Chihuahuense en general.

Todo ello durante el informe enviado al Congreso del Estado de Chihuahua por la gobernadora Maru Campos.

Pues, mientras desde la tribuna se presume la existencia de tres rutas troncales y cien camiones en Ciudad Juárez, Estrada contrastó esa narrativa con la realidad que viven todos los días cientos de miles de juarenses. “Hablan de números, pero no hablan del viacrucis diario que enfrentan las familias, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa y los trabajadores para poder trasladarse”.

El legislador dejó claro que “hay colonias donde el transporte simplemente no pasa a tiempo; hay rutas donde los camiones circulan en condiciones deplorables, prácticamente como chatarra; y hay amplias zonas de la ciudad donde, sencillamente, el transporte público no existe. Esa es la verdadera cara del servicio en Ciudad Juárez”.

Estrada enfatizó que los tres sistemas BRT construidos apenas cubren una mínima parte del territorio urbano, dejando fuera a miles de personas que dependen del transporte para ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. “No es cierto que el transporte en Juárez sea viable. No es cierto que sea digno. Y no es cierto que hoy las y los juarenses tengan garantizado su derecho a la movilidad”.

El coordinador de morena sostuvo que no se puede hablar de avances cuando la ciudadanía sigue perdiendo horas de su vida esperando camiones que no llegan o viajando en condiciones inseguras. “El derecho a la movilidad no se presume en un informe; se garantiza en la calle, en cada parada, en cada colonia”, afirmó.

Las declaraciones del diputado ponen en la palestra la distancia entre los discursos oficiales y la experiencia cotidiana de la población. Pues para miles de juarenses, el transporte público no es una cifra en un documento: es la diferencia entre llegar o no llegar, entre conservar o perder el empleo, entre estudiar o abandonar la escuela.

Y es que este discurso fue finalmente señalado por Cuauhtémoc Estrada, como una desconexión preocupante entre el gobierno estatal y la realidad que vive Ciudad Juárez, insistiendo en que morena seguirá señalando lo que calificó como una burla para el diario vivir de la mayoría de la población, insistiendo en que es obvio que los legisladores del PAN, ni la gobernadora “no se suben al camión a las cinco de la mañana”.