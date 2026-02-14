El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), a través del Centro Municipal de las Artes (CMA), presentará nuevamente la obra documental Mujeres de Arena, un montaje que se mantiene vigente como ejercicio de memoria, denuncia y reflexión colectiva en una ciudad marcada por la ausencia y la exigencia de justicia.

Mujeres de Arena no es una obra de ficción. Está construida a partir de testimonios reales de madres, hermanas y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Cada escena surge de voces que han resistido al silencio, llevando al escenario una memoria viva que interpela al presente.

Angela Gastélum, directora del Centro Municipal de las Artes y de la Academia Municipal de las Artes del IPACULT, señala que el sentido del montaje permanece intacto porque las condiciones que lo originaron aún persisten.

“Mientras exista impunidad, la obra sigue teniendo razón de ser. No se trata de lucrar con el dolor, sino de generar conciencia y sostener una conversación urgente desde el arte”, expresó.

La reposición de Mujeres de Arena se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y propone una forma distinta de protesta; el teatro como espacio de escucha, memoria y sensibilidad colectiva. Lejos de ser un montaje del pasado, la obra dialoga con una realidad que continúa exigiendo atención y responsabilidad social.

Desde el Centro Municipal de las Artes, los preparativos comenzaron semanas atrás con lecturas de texto y ensayos constantes. El elenco está integrado no solo por estudiantes del CMA, sino también por egresados e integrantes invitados de la compañía Tama, lo que enriquece el proceso escénico y fortalece el carácter colectivo del proyecto. Actualmente el equipo suma alrededor de un mes de trabajo continuo.

“Mujeres de Arena es un mensaje contundente, pero también una conversación necesaria”, subrayó Gastélum.

“Invitamos a la comunidad a presenciar esta obra, a escuchar y a reflexionar desde un lugar distinto, desde el arte, que también es una forma de alzar la voz”, expresó la directora.

Las fechas de presentación serán anunciadas próximamente. IPACULT invita a la ciudadanía a acudir y ser parte de este ejercicio escénico que honra la memoria, cuestiona la indiferencia y mantiene viva la exigencia de justicia.