Con el propósito de mantener informados a la ciudadanía juarense sobre los temas más relevantes de la política local y nacional, la diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes realizó reuniones informativas con los vecinos, en dos colonias de la frontera: Praderas del Sol, y Villas de Alcalá.

Durante la reunión y ante un numeroso grupo de vecinos, la legisladora morenista toco temas como la Reforma Electoral y la elección directa de regidores, también se entregaron credenciales a la militancia, y se levantaron gestiones paras las colonias.

María Antonieta Pérez, recalcó la importancia de hacer comunidad y como estos temas tocan directamente en la democracia del país ya que tanto la Reforma Electoral y la elección directa de regidores abonan a que el pueblo organizado pueda tomar sus propias decisiones.

En el evento se atendieron las inquietudes y dudas de los vecinos, así como las peticiones en cuando a mejoras para las colonias del distrito 10 en Ciudad Juárez que representa la diputada de morena y con ello fortalecer la agenta que se impulsa desde el Congreso del Estado.

“Ahora en Praderas del Sol y villas de Alcalá tuvimos reunión informativa recibimos gestiones para sus colonias, les platicamos sobre eventos importantes de la semana y entregamos credenciales. Continuamos haciendo comunidad”, externo María Antonieta Pérez.

Finalmente, la legisladora destacó que continuara con las reuniones informativas, cercana al pueblo, escuchando a la gente y dando respuestas a sus necesidades.